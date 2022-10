Alte 4 dosare penale pentru "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" au fost raportate la sfarsitul saptamanii trecute de politistii de la sectiile din judet.Astfel, joi, 13 octombrie, in jurul orei 23.30, un barbat in varsta de 54 ani a fost prins la volan fara permis, pe raza localitatii Sinca.Celelalte cazuri au fost depistate sambata, 15 octombrie, tot in urma unor controale de rutina:- in jurul orei 11. ... citeste toata stirea