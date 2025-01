Sindicalistii de la Penitenciarul Codlea continua refuzul muncii suplimentare in Politia Penitenciara

Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar continua protestul declansat in 20 decembrie 2024 fiind in plin refuz de mucna suplimentara. "Asa cum am mai spus nu vom renunta pana cand nu vom primi macar veniturile din luna noiembrie 2024", spun sindicalistii.Comunicatul Federatiei:Joi, 30 ianuarie 2025, ... citește toată știrea