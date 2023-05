Sindicatele din penitenciare sustin greva profesorilor si vor iesi in strada alaturi de cadrele didactice, anunta Cosmin Dorobantu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat de presa."Lipsa de educatie si un invatamant pe butuci au ca efecte, printre altele, cresterea infractionalitatii in Romanie. Avem in penitenciare 23.000 de detinuti, dintre care peste 15.000 au fost condamnati definitiv pentru infractiuni cu violenta (crime, ... citeste toata stirea