Sindromul bradului de Craciun

Desi perioada Sarbatorilor de iarna este una dintre cele mai apreciate de toata lumea, bradul de Craciun ne poate face necazuri, pentru ca este alergen. De fapt, mai bine spus, mucegaiurile pe care le poarta bradul sunt de "vina", pentru ca pot declansa o adevarata "febra a fanului" in plina luna decembrie.Diagnostic din 2011Specialistii si-au dat seama relativ recent de acest pericol. In 2011, alergologul Lawrence Kurlandsky a publicat un studiu asupra fenomenului in "Analele de Alergie, ... citeste toata stirea