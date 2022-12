Singurul patinoar din zona Fagarasului, la Victoria. Biletul de intrare: 5 lei pentru copii si 10 lei pentru adulti

Singurul patinoar din zona Fagarasului va functiona, in acest sezon rece, la Victoria. Primaria Victoria va deschide patinoarul marti, 13 decembrie, la ora 17:30. Biletele de intrare vor costa la fel ca anul trecut, 5 lei pentru copii si 10 lei pentru adulti, iar inchirierea patinelor va costa tot 10 lei. Patinoarul va fi deschis pana in februarie, de marti pana duminica, de la ora 14:00 la ora 20:00. Lunea va fi inchis si la fel in zilele de 25 decembrie, 31 si 1 ianuarie.,,La deschiderea ... citeste toata stirea