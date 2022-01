Sisteme de iluminat pe scuarurile de pe DN1, cosmarul soferilor. Ce spun satenii din satele fagarasene afectate de aceste modificari

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov monteaza sisteme de iluminat pe insulele de calamare de pe DN 1. Aceste scuaruri montate la intersectiile cu alte drumuri secundare sau in zona intrarilor in localitati, sunt o adevarata capcana pentru soferi, astfel ca, de multe ori, semnalizarile au fost "maturate" de cei care nu le observau in timp util. Au fost cazuri si nu putine cand masinile au derapat din cauza acestor insule oprindu-se in casele satenilor. Drumarii monteaza pe aceste ... citeste toata stirea