Sistemul de monitorizare electronica, extins la nivel national national si folosit in cadrul procedurilor judiciare

Politia Romana anunta ca sistemul de monitorizare electronica a fost extins in toata tara si va fi folosit in cadrul procedurilor judiciare, incepand cu 1 octombrie 2024.Politia Romana a anuntat ca sistemul informatic de monitorizare electronica (bratara electronica) va fi extins in toata tara si folosit in cadrul procedurilor judiciare.Datele arata ca, in primele 8 luni ale anului, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 5,3%, fata de perioada similara din 2023. ... citește toată știrea