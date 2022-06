Sistemul de monitorizare si control al traficului din Brasov, mai scump cu peste 5 milioane de lei

Primaria Brasov vrea sa implementeze un sistem de monitorizare si management al traficului in oras pentru care a accesat in primavara lui 2020 si o finantare europeana. Proiectul era estimat la o valoare de 32.159.144,66 lei, inclusiv TVA, potrivit studiului de fezabilitate intocmit in 2018. Cum in 4 ani toate s-au mai scumpit, investitia a fost reevaluata si au fost stabiliti noi indicatori tehnico-economici. Potrivit acestora, valoarea proiectului va ajunge la suma de 37.554.444,90 inclusiv ... citeste toata stirea