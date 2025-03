Sistemul Garantie Returnare da rateuri: 20% din populatia Romaniei nu are acces la SGR

Ministrul Mediului este nemultumit de cum functioneaza Sistemul Garantie Returnare.Distribuie daca iti place!Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu este multumit de cum functioneaza Sistemul Garantie Returnare (SGR).Ministrul Mediului: Trebuie ca in fiecare sat sa existe 1 punct de colectare pentru Sistemul Garantie ReturnareProblemele mari pe care le are Sistemul Garantie Returnare sunt cunoscute si la Guvern, ... citește toată știrea