Site-ul FCSB, supus unui atac cibernetic. Peste 30.000 bilete s-au vandut la meciul FCSB - Lyon, in trei ore

Site-ul FCSB, atacat cibernetic dupa ce a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Olympique Lyon, din Europa League Site-ul FCSB a fost victima unui atac cibernetic. Fanii nu au putut cumpara timp de 3 ore bilete la meciul cu Lyon.Site-ul FCSB a fost supus marti dupa-amiaza, unui atac cibernetic de tip DDoS (Distributed Denial of Service), atacul venind in momentul in care campioana Romaniei a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Olympique Lyon, din optimile