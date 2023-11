Site-ul CFR Calatori nu a functionat in intervalul 6 noiembrie, ora 23:00 - 7 noiembrie, ora 04:00, perioada in care societatea Informatica Feroviara a executat lucrari de mentenanta la echipamentele de comunicatii informatice, informeaza luni compania.In context, emiterea legitimatiilor de calatorie la casele de bilete in intervalele mentionate s-an facut fara rezervare si fara anticipatie, ... citeste toata stirea