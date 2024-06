Situatia statiei de biogaz de la Ucea, prezentata Ministerului Mediului

Dupa ce, in 26 mai, in Ucea a fost organizat un referendum local in care majoritatea covarsitoare a participantilor la referendumul local organizat duminica in comuna Ucea pe tema punerii in functiune a unei statii de biogaz pe raza localitatii, senatorul PSD Brasov, Marius Dunca s-a implicat in rezolvarea acestei probleme, solicitand Ministerul Mediului sa opreasca poluarea in localitatea amintita.Astfel, parlamentarul brasovean a anuntat ca a depus martI, 4 iunie, o interpelare la Senatul ... citește toată știrea