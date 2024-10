Situatie "opaca" la regiile Primariei Brasov: RATBV, RIAL si Tetkron

Desi ne apropiem de finalul anului, o parte dintre institutiile subordonate municipalitatii brasovene nu au un buget de venituri si cheltuieli aprobat in Consiliul Local si solicita in continuare ajutor de la bugetul local pentru a-si compensa pierderile. Cu toate acestea, membrii din conducerea acestora s-au premiat pentru "performanta" si si-au aprobat majorari de salarii si prime dupa cum a constatat primarul George Scripcaru."Nici RATBV, nici RIAL si nici Tetkron nu au bugetul in ... citește toată știrea