SlanaFest Brasov, editia a IV-a!

In limbile est-europene vorbite in zonele in care slanina este traditionala, denumirea produsului deriva din slava veche: ucraineana gradeE* (salo), rusa gradeE* (salo), belarusa gradeE* grade (sala), maghiara szalonna, poloneza sL,onina, bulgara * grade grade (slanina) sau, mai rar, (salo), macedoneana * grade grade (slanina), romana slanina, slana sau clisa (in Ardeal), slovena, sarbocroata, ceha si slovaca: slanina, lituaniana: lasiniai. Slanina este ... citeste toata stirea