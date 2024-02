SlanaFest, revine la Brasov, cu cele mai delicioase specialitati

SlanaFest revine la Brasov la finalul acestei saptamani. Timp de trei zile gurmanzii vor avea ocazia sa deguste produse traditionale de iarna.SlanaFest este conceput pentru a aduce un omagiu acestui aliment de baza al taranului din Ardeal, care a deservit de-alungul istoriei supravietuirea multor generatii atat in timp de pace cat si pe vremuri de izbeliste.Evenimentul gastronomic, ajuns in Brasov la a V-a editie, va avea loc in perioada 15 - 18 februarie, pe str. Iuliu Maniu nr. 4. ... citește toată știrea