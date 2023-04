Cu ocazia Zilei Internationale a Dansului Contemporan, astazi, in Piata Sfatului va avea loc un eveniment inedit.Cu ocazia Zilei Internationale a Dansului Contemporan, un grup de oameni pasionati de dans din cadrul comunitatii I Dance You vor marca acest eveniment printr-o actiune performativa de slow dance care va avea loc sambata, 29 aprilie, intre orele 15:00 - 16:00, in Piata Sfatului din ... citeste toata stirea