Slujba la schitul de pe Valea Sambetei de praznicul Sf. Andrei. Staretul Avdie Hulea va oficia liturghia si duminica, de la ora 10.00, dupa care participantii sunt invitati la masa

Schitul de pe Valea Sambetei si-a asteptat enoriasi si de praznicul ,,Sfantul Andrei". La slujba oficiata de staretul schitului, protosinghel Avdie Hulea, au participat turistii aflati in zona, dar si localnicii care au urcat la cota 1400 pentru a fi prezenti la litughie.,,Am avut si astazi vreo 40 de persoane, turisti si oameni din zona Fagarasului. Am impartasit enoriasii printre care am avut si doi micuti Andrei. Ma bucur ca vine lumea la slujba. Si duminica vom face liturghie de la ora 10. ... citește toată știrea