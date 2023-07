Consiliul Judetean Brasov incearca de mai multi ani sa implementeze in judet Sistemul de Management Integrat al Deseurilor, proiect ce include investitii ce permit o gestionare eficienta a deseurilor in judet. Investitiile sunt estimate la 792.562.684 lei, cu tot cu TVA, iar pentru finantarea lucrarilor, Consiliul Judetean Brasov va depune o cerere de finantare nerambursabila prin Programul Dezvoltare Durabila 2021-2027. Cele mai importante investitii incluse in proiect vor fi realizate la ... citeste toata stirea