Smiley si Stefan Banica Jr. & The 50 sunt cap de afis la editia din acest an a evenimentului Zilele Cristianului, care se va desfasura in acest weekend.Primaria comunei Cristian va invita la Zilele Cristianului, ce se desfasoara in perioada 25-27 august. Evenimentul are loc in Piateta din Cristian.In cadrul evenimentului veti gasi: standuri cu mancare, bautura, ... citeste toata stirea