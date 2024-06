"Smishing" la Brasov: 58 de escroci ridicati de acasa. Clientii mai multor banci, afectati

Joi, 27 iunie, la prima ora, politistii de la Investigatii Criminale au pus in aplicare 58 de mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal privind comiterea infractiunilor de inselaciune si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, fiind utilizat modul de operare "smishing"."Persoanele cercetate ar fi transmis mesaje text, prin care ar fi informat persoanele vatamate despre faptul ca pe contul bancar ar avea o plata in asteptare catre un comerciant, fiind indrumati sa ... citește toată știrea