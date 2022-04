SMURD-ul, de acum si pe motocicleta

De acum, este posibil sa vedem angajati ai ISU Brasov care se deplaseaza la interventii cu motocicleta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta are doua motociclete, care au fost operationalizate imcepand de vineri, 15 aprilie."Interventia cu motocicletele SMURD inseamna reducerea timpului de raspuns semnificativ in zona urbana si in zonele foarte greu accesibile pentru autospecialele SMURD. Motocicletele SMURD sunt dotate cu ... citeste toata stirea