SNPPC: Politistii nu agreeaza o noua lege a salarizarii, daca actuala nu se aplica integral

"Politistii nu agreeaza o noua lege a salarizarii, daca actuala nu se aplica integral!", se anunta intr-un comunicat al SNPPC."Pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, in cadrul Programului legislativ 2023 - pagina 34, rezervata Ministerului Muncii -, este postata o initiativa legislativa de modificare a actualei Legi-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului palatit din fonduri publice, initiativa prevazuta a fi trimisa Parlamentului in prima sesiune din acest an, care ... citeste toata stirea