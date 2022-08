Soars si Cata, dosare penale "la indigo": Nici soferii, nici masina in baza de date a Politiei

Doua dosare pentru "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat" au fost incheiate marti, 9 august, in judetul Brasov.Primul a fost raportat de la Soars, unde, in jurul orei 12.35, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, care conducea un moped pe DJ105A. "In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine permis de conducere, iar ... citeste toata stirea