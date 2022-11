Soarta Cetatuii ar putea fi decisa astazi

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt asteptati sa se pronunte azi, 8 noiembrie, in "Dosarul Cetatuia" (Complexul Cetate, de pe Dealul Straja). Dosarul a fost deschis in luna aprilie a anului 2021, iar de atunci, la fiecare termen, judecatorii au decis amanarea pronuntarii. In aceasta speta, Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa judece recursul formulat de cei ce isi disputa dreptul de proprietate impotriva deciziei Curtii de Apel Brasov din 2017 prin care Cetatea ... citeste toata stirea