Social-democratii cer Primariei Brasov sa reia traditia premierii elevilor care au obtinut rezultate deosebite. 2.000 lei pentru 10.00 la Evaluarea Nationala, 2.200 pentru media maxima la Bacalaureat

Liderul Grupului PSD din Consiliul Local, Alexandra Crivineanu, solicita Primariei Brasov sa reia traditia premierii elevilor cu performante deosebite, asa cum s-a intamplat pana in anul 2021."Pentru ca starea de alerta a trecut si pentru ca semestrul al II-lea al acestui an scolar se desfasoara in normalitate, cu prezenta fizica la cursuri, propun Primariei Brasov sa se gandeasca la un eveniment de premiere a performantei in educatie pentru anul scolar 2021-2022. Dupa ce administratia USR a ... citeste toata stirea