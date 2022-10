Social-democratul Dan Voina a parasit Consiliul Judetean Brasov

PSD Brasov a ramas fara un reprezentant in Consiliul Judetean Brasov, dupa ce Dan Voina a renuntat la mandat. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, in plenul de indata din 21 octombrie, urmand ca alesii judeteni sa ia act de demisia lui Voina in sedinta ordinara din 31 octombrie.Conform informatiilor disponibile pe site-ul Consiliului Judetean Brasov, Dan Voina si-a depus demisia in 14 octombrie. In cererea prin care a anuntat ca renunta la mandat, ... citeste toata stirea