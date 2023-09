Duminica, 3 septembrie, politistii din Predeal au oprit un autovehicul la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 37 de ani, din municipiul Bucuresti, care nu a putut inmana politistilor permisul de conducere. "In urma verificarilor pe care politistii le-au efectuat in bazele de date, acestia au stabilit ca persoana aflata la volanul autovehiculului oprit nu poseda permis de conducere.De asemenea, in relatarile persoanei depistate, aceasta a ... citeste toata stirea