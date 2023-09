Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti au intocmit un dosar penal dupa ce un conducator auto a fost identificat in trafic sub influenta alcoolului.In noaptea de sambata spre duminica, 9/10 septembrie, in jurul orei 3.20, politistii au oprit, in cadrul unei actiuni pentru controlul si supravegherea traficului, pe DN 73 A, din judetul Brasov, un autovehicul care circula dinspre comuna Poiana Marului spre orasul Zarnesti, al carui conducator auto prezenta indicii ca s-ar afla ... citeste toata stirea