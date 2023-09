Joi, 21 septembrie, politistii din Rasnov au primit o sesizare in care se arata faptul ca la volanul unui autovehicul aflat in trafic s-ar afla o pesoana despre care se banuieste ca ar fi consumat alcool. "Imediat dupa sesizare un ehipaj de politie s-a seplasat in zona indicata, iar pe o strada din localitatea Rasnov a fost oprit autovehiculul semnalat. Conducatorul vehiculului a fost testat ... citeste toata stirea