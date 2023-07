Politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au intocmit un dosar penal dupa ce un conducator auto a fost identificat in trafic sub influenta alcoolului, joi seara, in jurul orei 19.20. S-a intamplat in cadrul unei actiuni desfasurate pentru consumul de alcool, in localitatea Vama Buzaului, iar politistii au oprit un autovehicul al carui conducator auto prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta alcoolului. Dupa testare, oamenii legii au stabilit ca barbatul consumase ... citeste toata stirea