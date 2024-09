Sofer cu loc rezervat la Codlea, prins in Gara Brasov

Joi, 19 septembrie, in jurul orei 17:30, in timp ce efectuau activitati in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice, in zona statiei CF Brasov Calatori, politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov au oprit pentru control, un barbat, ale carui semnalmente corespundeau cu cele ale unei persoane cautate. Astfel, dupa ce a fost identificat barbatul, de 35 de ani, ... citește toată știrea