In data de 14 februarie 2023, in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, ce a avut loc la iesirea din Teliu spre Brasov, soldat cu decesul unei persoane.Politistii rutieri, sositi in cel mai scurt timp la fata locului, au constatat ca doua autoturisme au intrat in coliziune la intersectia ce ... citeste toata stirea