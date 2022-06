Sofer drogat prins de politisti la Rasnov

Ieri dimineata, in jurul orei 10.45, in cadrul unei actiuni pe linie rutiera, politisti din Rasnov au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 36 ani. Acesta era din municipiul Bucuresti si conducea un autoturism in statiunea Rasnov, judetul Brasov.La testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv la THC-5 (CANNABIS). Prin urmare, barbatul a fost condus la o unitate medicala autorizata pentru ... citeste toata stirea