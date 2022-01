Sofer filmat in timp ce trece in viteza peste "zebra" unde o educatoare incerca sa-i treaca pe copii in siguranta | VIDEO

O educatoare din Brasov incerca sa faca trecerea de pietoni sigura pentru cei mici, cand un sofer grabit a trecut in mare viteza. Politistul Daniel Zontea l-a lasat fara permis pe conducatorul auto grabit. O educatoare din Brasov a fost surprinsa intr-o postare in timp ce facea paravan pe trecerea pentru pietoni pentru ca elevii sai sa treaca in siguranta strada. Gestul sau a fost apreciat de foarte multi dintre cei care au comentat filmuletul urcat pe o retea social de politistul brasovean ... citeste toata stirea