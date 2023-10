Doi barbati s-au ales cu dosar penal, dupa ce autovehiculul in care se aflau a fost orpit de politisti pe raza localitatii Predeal. Unul dintre ei se afla la volanul autovehiculului, desi era sub influenta bauturilor alcoolice, iar celalalt ii daduse masina, desi stia ca soferul bause."In cadrul discutiilor purtate cu barbatul in varsta de 28 de ani, acesta a emanat halena alcoolica, ceea ce i-a determinat pe politisti sa efectueze un test in acest sens, test care a stabilit o alcoolemie ... citeste toata stirea