Nu e zi fara dosare penale deschise in judet, pentru infractiunea de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".Duminica, 20 martie, doua cercetari au fost deschise de Politie. Prima, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 1.30, cand a fost depistat in trafic un barbat, in varsta de 29 ani, care conducea un autovehicul pe strada Soarelui din ... citeste toata stirea