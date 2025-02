Soferi beti in trafic: in fiecare zi!

Soferii "pericol public" depistati in trafic nu sunt deloc putin. Doar la sfarsitul saptamanii trecute, in rapoartele IPJ Brasov apar 5 dosare penale.Astfel, duminica, 2 februarie., in jurul orei 18.00, un tanar de 22 ani a fost depistat la volan pe raza municipiului Brasov, fara a fi posesor de permis de conducere.Tot duminica, in jurul orei 21:30, pe strada Bunloc din Sacele un sofer a scos din trafic, gasit cu o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur in aerul ... citește toată știrea