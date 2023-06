Soferii bauti, drogati sau fara permis care produc accidente mortale vor primi direct pedeapsa inchisorii cu executare. Legea merge la promulgare.Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare.Robert Cazanciuc a explicat ca "Legea Anastasia" denumita astfel in memoria fetitei de 4 ani care ... citeste toata stirea