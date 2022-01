Soferii brasoveni, solidari cu cei din Bucuresti

In a doua zi a grevei din Bucuresti, soferii brasoveni de la RATBV s-au aliniat protestului de solidaritate, organizat la nivel national. Astfel, vineri dimineata, autobuzele operatorului brasovean de transport au circulat cu banderole albe. "Este un protest organizat la nivel national, in semn de solidaritate cu intreruperea spontana a activitatii de catre colegii din Bucuresti. Daca revendicarile lor nu se vor solutiona favorabil, tot la nivel national, luam in calcul si alte forme de protest, ... citeste toata stirea