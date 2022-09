Soferii care au Dacia Spring asteapta "nelimitat" reparatiile in service

Numarul celor care cumpara masini electrice este in crestere in Romania, iar Dacia Spring este printre masinile preferate, datorita pretului mic. 27.800 de masini Dacia Spring s-au vandut in 2021, iar in acest an, pe primele cinci luni, a inregistrat deja 16.000 de unitati vandute.Unii dintre cei care au achizitionat deja masina descopera diferite probleme legate de incarcare sau de aerul conditionat.O noua situatie este relatata de proprietarul unei masini electrice de la Dacia, care s-a ... citeste toata stirea