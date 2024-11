Soferii nu vor mai fi amendati daca platesc rovinieta in cel mult 24 de ore de cand este valabila. Legea a fost promulgata

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea potrivit careia utilizatorii retelei de drumuri nationale au posibilitatea sa plateasca rovinieta si in termen de cel mult 24 de ore de la data de inceput a valabilitatii acesteia.Propunerea legislativa modifica prevederi ale Legii nr. 226/2023 in sensul de a acorda posibilitatea utilizatorilor retelei de drumuri nationale sa plateasca rovinieta si in termen de cel mult 24 de ore de la data de inceput a valabilitatii acesteia."Rovinieta ... citește toată știrea