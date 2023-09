In ziua de azi, exista soferi care nu mai stiu cu exactitate locul in care si-au lasat masina parcata, mai ales atunci cand este vorba despre parcarile mari, cum sunt cele din mall, de exemplu. In acest sens, o functie mai putin cunoscuta a Google Maps va poate arata locul in care ati parcat masina.Se stie faptul ca Google Maps asista soferul unui vehicul in diverse moduri, cum ar fi sa ajunga la un punct folosind cel mai rapid traseu sau sa faca acest lucru folosind ruta care ii va oferi cel ... citeste toata stirea