Soferii vor primi permisul inapoi daca analizele antidrog nu vin in 72 de ore

Daca analizele antidrog nu vin in 72 de ore, permisul se restituie, a explicat Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI.Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a declarat luni, la Digi24, ca premierul a solicitat ministerului un mecanism prin care soferii ale caror rezultate la analizele pentru consum de substante interzise nu sunt gata in 72 de ore sa-si primeasca permisul de conducere inapoi, pana la finalizarea analizelor. ... citește toată știrea