Luni dimineata, in jurul orei 10.00, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au oprit un soferita, in varsta de 40 ani, care se afla sub influenta substantelor psihoactive."In timp ce politistii efectuau controlul documentelor celui oprit, acestia au observat o stare de agitatie in comportamentul barbatului, fapt pentru care s-a procedat la testarea sa din punct ... citeste toata stirea