Soferita bauta, la volan, in Predeal - Politia a deschis dosar penal

Soferita bauta, la volan, in Predeal - Politia a deschis dosar penalDistribuie daca iti place!Politistii din Predeal au depistat, pe 10 februarie 2024, in jurul orei 13.30, o soferita bauta pe Bulevardul Mihai Saulescu.Soferita bauta, cu o alcoolemie de 0,43 mg/lIn timpul unui control de rutina asupra traficului rutier, agentii au observat semne specifice consumului de alcool si au testat-o pe conducatoarea auto. Rezultatul etilotestului a indicat o alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur in ... citește toată știrea