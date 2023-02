Soferita drogata la volan, in Rasnov

La data de 12.02.2023, in jurul orelor 11.00, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au oprit o conducatoare auto, in varsta de 32 ani, care se afla sub influenta substantelor psihoactive.Astfel, in timp ce politistii efectuau controlul documentelor celei oprite, acestia au observat o stare de agitatie a femeii, fapt pentru care s-a procedat la testarea sa din punct de vedere al prezentei substantelor psihoactive. Rezultatul a fost pozitiv la substanta cocaina.Pentru valoarea ... citeste toata stirea