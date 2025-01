Soferita fara permis, prinsa de politisti la plimbare in Predeal, cu un copil de un an si jumatate

Politistii din cadrul Politiei Statiunii Predeal efectueaza cercetari fata de un conducator auto, dupa ce acesta a fost identificat in traficin timp ce conducea un autovehiculfara sa detina permis de conducere.In data de 22 ianuarie, in jurul orei 19.40, politistii au oprit, pentru verificarea legalitatii documentelor, un autovehicul care circula pe o strada din statiunea Predeal.Pentru ca in timpul ... citește toată știrea