Duminica, 18 iunie, in jurul orelor 21.00, pe DN1, in dreptul statiei CFR Timisu de Jos, din judetul Brasov, a avut loc un accident rutier, in care a fost implicat un singur autovehicul. "Primele date indica faptul ca autovehiculul ar fi intrat in derapaj dupa ce ar fi lovit bordura din drepta drumului, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra directiei de mers de catre ... citeste toata stirea