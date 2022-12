Soferita pe giratoriu. Cascadoare cu 1 la mie

O soferita bauta bine s-a catarat cu masina pe giratoriul de la Spitalul Judetean, devenind luni, 19 decembrie, vedeta pe Facebook, in grupurile care reuneste soferi din Brasov.Isprava s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, 18/19 decembrie, in jurul orei 23.50. "O femeie in varsta de 47 de ani, in calitate de conducator de autovehicul, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare a vehicului, in imprejurari ce urmeaza a fi clarificate, si a ajuns pe spatiul verde din giratoriul ... citeste toata stirea