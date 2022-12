Soferul care a provocat accidentul grav de la Hula Bradului a fost retinut de politisti

Soferul din Gorj, care a provocat accidentul de pe DN1, de la Hula Bradului, in urma caruia au decedat 5 persoane, a fost retinut pentru 24 de ore. O copila impreuna cu parintii din Spania venisera in Romania sa isi viziteze fiica cea mare, care era studenta la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu prin programul Erasmus. Cei patru inchiriasera o masina si se indreptau, duminica seara, spre Sibiu, cand in zona localitatii Hula Bradului,Soferul din Gorj s-a angajat intr-o depasire ... citeste toata stirea